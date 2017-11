Deel dit artikel:











Video: Het verhaal achter The American Dream The American Dream in Assen (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Zondag opent de dubbeltentoonstelling The American Dream in het Drents Museum in Assen en in de Kunsthalle in het Duitse Emden.





Lees ook: Drents Museum vindt Amerikaanse kunstdroom in New York

Vanwege de grootte van de stad is New York uitgegroeid tot het centrum van het Amerikaans realisme. Juist daarom koos het Drents Museum de stad uit als plek voor de kunstzoektocht. "Als het om Amerikaans realisme gaat, dan moet je in New York zijn. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het centrum van de kunstwereld van Parijs naar New York", vertelt Annemiek Rens, curator van het Drents Museum.



Verslaggever Andries Ophof ging mee naar New York en volgde de voorbereidingen van de tentoonstelling op de voet. Het resulteerde in een documentaire over het verhaal achter The American Dream:



Het Drents Museum speurde in de zomer naar realistische kunst in New York. Namens het museum is New Yorker en kunstliefhebber Peter Trippi op zoek gegaan naar Amerikaans realisme.Vanwege de grootte van de stad is New York uitgegroeid tot het centrum van het Amerikaans realisme. Juist daarom koos het Drents Museum de stad uit als plek voor de kunstzoektocht. "Als het om Amerikaans realisme gaat, dan moet je in New York zijn. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het centrum van de kunstwereld van Parijs naar New York", vertelt Annemiek Rens, curator van het Drents Museum.