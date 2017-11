Werkgroep Avifauna Drenthe komt met nieuwe vogelatlas

De nieuwe vogelatlas van Werkgroep Avifauna Drenthe is uit. De vorige stamt uit 2000, dus werd het tijd voor een nieuwe.

In de atlas staan de laatste gegevens over de vogels in Drenthe. Voor de atlas is op ruim honderd plekken geteld . Daarnaast leverden driehonderd extra tellers aanvullende informatie.ROEG! besteedde afgelopen zaterdag ook aandacht aan de atlas. Je kunt het filmpje hier terugkijken.