Plafond DNK veilig, maar zelfde constructie als parkeergarage Eindhoven Airport

ASSEN - Een deel van de bibliotheek in De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen was gisteren en vandaag gesloten voor nader technisch onderzoek van het plafond en de vloeren van het gebouw.

De gemeente begon het onderzoek nadat in mei een parkeergarage in aanbouw was ingestort bij Eindhoven Airport. Dat bevestigt woordvoerder Jetze Dam van DNK. De bouwer van de garage -bouwbedrijf BAM- gebruikte dezelfde techniek ook in het plafond boven de jeugdafdeling van de bibliotheek in Assen.Uit een quickscan die de gemeente vorige maand liet uitvoeren blijkt dat er bij normaal gebruik van de vloer geen veiligheidsrisico's zijn. Er wordt nu uitgebreider onderzoek gedaan waarbij wordt gekeken of de vloer ook veilig is als hij anders wordt gebruikt dan normaal.Eind september bleek dat de instorting in Eindhoven het gevolg was van een technische fout in de vloerplaten. De platen waren niet opgeruwd, waardoor het beton niet goed was gehecht.De gemeente Assen, die de eigenaar is van het gebouw en het onderzoek startte in opdracht van het Rijk, wil nog niet reageren.Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het plafond in het gebouw. In 2013 kwam een klein deel van het plafond van de bibliotheek naar beneden, waarna de gemeente besloot het hele plafond te laten inspecteren. In 2014 werden ondeugdelijke theatervloeren vervangen. Er bleek een constructiefout te zijn gemaakt bij de bouw, waardoor de vloeren te zwak zijn. Twee jaar geleden stortte een deel van het systeemplafond in de parkeergarage naar beneden waardoor dertig auto's de garage niet konden verlaten.