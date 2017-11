Minister terughoudend over terugkeer naar Formule 1 in Nederland

DEN HAAG/ASSEN - Het kabinet onderneemt voorlopig geen stappen om de Grand Prix Formule 1 terug naar Nederland te halen. Minister Bruno Bruins voor Sport vindt dat er "nog te veel onzekerheden" in het haalbaarheidsonderzoek van Zandvoort zitten, om de Nederlandse Sportraad advies te vragen.

