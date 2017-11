Deel dit artikel:











Schalke 04 herdenkt oud-speler Ernst Alexander bij bezoek aan voormalig Kamp Westerbork Jongeren en oud-profvoetballers uit Gelsenkirchen herdenken Alexander (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) Ernst Alexander wordt herdacht (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

HOOGHALEN - Ernst Alexander. Een naam die bij veel mensen niet bekend is. Hij was voetballer en speelde bij de Duitse profclub FC Schalke 04 uit Gelsenkirchen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij via Kamp Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd.

Geschreven door Ineke Kemper

In 1942 is hij op 28-jarige leeftijd in Auschwitz omgebracht. Vandaag werd hij herdacht op het kampterrein in Hooghalen bij de 102.000 stenen.



Ernst Alexander

Alexander werd herdacht door verschillende groepen. Zo waren er Joodse jongeren uit Gelsenkirchen, jongeren van het Gymnasium uit die stad, jeugdspelers en oud-voetballers van FC Schalke 04. De groep heeft één ding gemeen: Ernst Alexander. Hij was Joods, kwam uit Gelsenkirchen, ging daar naar het Gymnasium en voetbalde bij FC Schalke 04.



Om Alexander te herdenken zijn er van het oude stadion van Schalke 04, het Parkstadion, steentjes meegenomen. Deze werden neergelegd bij de 102.000 herdenkstenen op het terrein van voormalig Kamp Westerbork.



'Slechtste deel uit de Duitse geschiedenis'

Het bezoek maakt indruk op twee oud-profvoetballers. "Het is erg verdrietig en ook indrukwekkend om hier te zijn. Dit is zeker weten het slechtste deel uit de Duitse geschiedenis", zegt Michael Büskens.



"Het is een beklemmend gevoel om hier te zijn. Des te belangrijker is het om ons dit te herinneren. Zodat we het nooit vergeten en het niet nog eens gebeurd", aldus Martin Max.