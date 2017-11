Moeder van Sharleyne in januari voor de rechter

ASSEN - De moeder van de in 2015 overleden Sharleyne Remouchamps komt op 10 januari voor de rechter in een zogenoemde pro-formazitting. Dat betekent dat de rechtbank naar de stand van zaken in het onderzoek kijkt.

De 37-jarige vrouw uit Hoogeveen is in oktober gearresteerd. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 8-jarige dochter, die in de nacht van 8 juni 2015 van de tiende verdieping van de flat De Arend in Hoogeveen viel.Aanvankelijk besliste het Openbaar Ministerie dat er te weinig bewijs was om de Hoogeveense te vervolgen, omdat onduidelijk was of Sharleyne van de flat was gevallen, gesprongen of geduwd. Naar aanleiding van nieuw onderzoek werd de 37-jarige vrouw in oktober opnieuw aangehouden. Ze wordt verdacht van moord of doodslag op Sharleyne en zit sindsdien vast.In januari is de eerste zitting in de zaak tegen de moeder van Sharleyne. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.