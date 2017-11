Brandweer Drenthe breidt proef met minder mensen op bluswagen uit

HOOGEVEEN - Niet zes, maar vier brandweerlieden die uitrukken bij een calamiteit. Op vijf plekken in onze provincie gaat de brandweer beginnen met deze proef, genaamd 'Uitrukken op Maat'. Dit naar aanleiding van een succesvolle pilot in Hoogeveen.

Vorig jaar startte de brandweer in Hoogeveen als eerste met deze proef in onze provincie, en met succes. In ruim tachtig procent van de gevallen konden de brandweerlieden met vier man te werk gaan. Dat er vier personen zijn die uitrukken in plaats van zes is volgens burgemeester Karel Loohuis 'een oplossing voor de posten die moeite hebben om zes tot acht mensen op een auto te garanderen'.De brandweerposten in Rolde, Gasselternijveen, Smilde, Peize en Klazienaveen meldden zich bij Hoogeveen om mee te doen aan de proef. "Vanaf februari gaan we de brandweerlieden op deze posten trainen op het gebied van Uitrukken op Maat", vertelt officier van dienst Ellard Roersma. "Op die manier leren zij ook hoe ze met vier man een brand moeten bestrijden."Er is veel te doen geweest om de proef 'Uitrukken op Maat'. Vakbonden en verenigingen waren bang dat de veiligheid van brandweerlieden in het geding kwam. Roersma kan dat begrijpen maar relativeert dat: "ik denk dat je je moet openstellen voor innovatie en dit is een innovatie die de brandweer kan gebruiken." Roersma wijst daarbij op de momenten dat de brandweer weinig vrijwilligers heeft, om dan toch de vrijwilligers die beschikbaar zijn in te zetten.Burgemeester Loohuis benadrukt wel dat het niet de bedoeling is dat als de proef slaagt, er overal per definitie met vier personen wordt uitgerukt. "Wij bewaken de veiligheid van de brandweerlieden. Er moet ook altijd goed gekeken worden van wat kan wel met vier en wat moet je met zes of meer mensen doen. Dat wordt heel scherp in de gaten gehouden, juist in het belang van die veiligheid."Tot nu toe is er in Hoogeveen 'altijd op het droge geoefend', zegt burgemeester Loohuis. Er rukten altijd zes mensen uit, maar er waren daadwerkelijk vier aan het werk. "In deze nieuwe pilotprojecten gaan we het ook echt met vier mensen doen. Maar ook daar moet je kijken of het altijd verantwoord blijft. Daarbij is het belangrijk dat je de veiligheid van je brandweermensen voorop hebt staan, maar ook dat het ook voor de burger verantwoord is."