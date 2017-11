Djammen: 25 jaar dorpshuizen, dorpsfeesten en andere fuifjes met Duo Tandem

DE WIJK - In de hele Zuidwesthoek van Drenthe is er geen dorp, dorpsfeest of trouwerij waar ze niet hebben gestaan: Duo Tandem.

Al 25 jaar lang brengen ze hun covers voor een ieder die het horen wil. Maar het is mooi geweest. Ze stoppen.Duo Tandem, oftewel Hans Peter Sloots en Jos van Kampen. Ze begonnen toen ze een jaar of vijftien waren. Sloots' vader was drummer in een band en dus was de stap niet zo groot. "Je ziet wat gebeuren en dan denk je: hé, dat lijkt me ook leuk. Ik ging naar de muziekschool en hij kocht een drumstel", vertelt Van Kampen, knikkend richting zijn buurman. "Toen konden we een keertje optreden bij de rijwielvierdaagse in De Wijk", vertelt Sloots. "Toen speelden we met de koffer open en van het een kwam het ander."Sinds die tijd ging het van een leien dakje. De band nam een boekingskantoor in de arm en dat was soms handig. Dat was niet alleen voor de band handig, maar ook voor het boekingskantoor, dat blijkt wel uit het optreden op de golfclub in Barneveld. Er kwam een aanvraag binnen bij de boeker voor een countryband, de boeker zag geld en schoof Duo Tandem naar voren als countryband en vervolgens stonden beide heren als countryband in Barneveld. "We zijn aan het opbouwen, de eigenaar komt eraan en we krijgen een cowboyhoed, een geruite blouse en twee pistolen om het middel", vertelt Van Kampen. Sloots valt hem bij: "Als we iets niet kunnen is het countrymuziek, alleen Country Roads van John Denver. Die hebben we zestien keer gespeeld", lacht hij.Aan al die gekkigheid komt nu een eind. "Niet om eigenwijs te doen", zegt Sloots, "maar we hebben alles wel gehad. Ik heb twee kindjes en een lieve vrouw en Jos heeft ook een gezin natuurlijk", vertelt hij. "Op gegeven moment moet je je wel elke week weer opladen en na 25 jaar krijg je daar toch wel wat moeite mee." Voor Van Kampen geldt een beetje hetzelfde. Ieder weekend met een karretje vol apparatuur achter de auto het land door houdt een keer op.Beide heren blijven wel muzikaal actief in hun dorp De Wijk, in een gelegenheidsbandje. 10 februari maken ze er nog een keer een dik feest van tijdens hun afscheidsfuif in eetcafé het Vergulde Ros in Halfweg.