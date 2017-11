Deel dit artikel:











Gemeenteloket Westerbork moet dicht Het gemeenteloket in Westerbork (foto: Google Streetview)

WESTERBORK - De gemeente Midden-Drenthe wil het gemeenteloket in Westerbork sluiten. Naast het gemeentehuis in Beilen heeft de gemeente een loket in Smilde en een in Westerbork.

Geschreven door Robbert Oosting

De reden voor de sluiting is dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.



Niet rendabel

Het loket in Smilde is nu twee ochtenden in de week open en het loket in Westerbork maar één. De prognose is dat het gebruik de komende jaren alleen maar minder wordt, zodat het loket in Westerbork niet meer rendabel is.



Volgens de gemeente komen er minder mensen naar het loket door de digitalisering en de verlengde geldigheidsduur van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen.



Verhuizing

Op dit moment zit het loket in Smilde nog in het statige gebouw 'Villa Maria'. Het pand is van de gemeente, maar de gemeente verkoopt het. Ook het loket zal dan verdwijnen uit de villa en zal een nieuw onderkomen krijgen in Smilde.



Het sluiten en verhuizen van de loketten heeft volgens de gemeente geen gevolgen voor de medewerkers.