ASSEN - Resato uit Assen is Drentse Onderneming van het Jaar. Dat werd vanavond bekend bij de finale van de verkiezing in theater De Nieuwe Kolk.

Ondernemend

Resato richt zich vanaf de oprichting in 1991 op hogedruktechnologie. Het bedrijf van Ton Driessen en Rob Castien speelt onder meer een grote rol in de uitrol van tankstations waar je waterstof kunt tanken."Wij zorgen voor druk en die druk heb je nodig om waterstof op te slaan en te tanken", zegt Driessen. Volgens het bedrijf heeft waterstof de toekomst en is het geen hype, zoals het dat een aantal jaren geleden wel was.BPZ en WaterKing, beide uit Tynaarlo, waren de andere finalisten. Het was de tweede keer dat de titel Drentse Onderneming van het Jaar werd uitgereikt. Vorig jaar ging de titel naar De Groot Installatiegroep uit Emmen.