Gemeente Midden-Drenthe komt met plan tegen wateroverlast Sportpark Beilen

BEILEN - Al geruime tijd heeft sportpark Noord-West in Beilen last van wateroverlast na regenval. Vandaag kwam de gemeente Midden-Drenthe met een plan om dat aan te pakken.

De voetbalclubs Beilen en Fitboys die gebruikmaken van de velden hebben zelf ook een plan. De gemeenteraad stemt 11 december over welke van de twee plannen het wordt.Afgelopen tijd is een aantal opties de revue gepasseerd. De gemeente komt uit op zes gerenoveerde grasvelden en één nieuw aan te leggen kunstgrasveld in het plan. Het plan van de voetbalclubs is nagenoeg gelijk, maar een groot verschil is de ligging van de velden.Wethouder Lohuis geeft aan dat het plan van de clubs 300.000 euro meer kost dan het plan van de gemeente, omdat er een veld half op zand en half op veen komt te liggen, waardoor de veenlaag afgegraven moet worden en dat is duur. Volgens hem is de ligging van de velden in de plannen van de voetbalclubs inderdaad logischer, maar niet 300.000 euro meerkosten waard.De renovatie van de velden houdt in dat de grond beter geschikt wordt gemaakt om water snel af te voeren. Ook wordt er nieuwe drainage aangelegd. Verder krijgen de clubs ook uitbreiding van de kleedkamers.Al meer dan twintig jaar beheren de verenigingen de velden zelf, maar daar komt met de huidige plannen ook verandering in, geheel tegen de lijn van de gemeente, die juist aanstuurt op zelfbeheer. Na de renovatie gaan de clubs de velden van de gemeente huren, in plaats van met vrijwililigers zelf het onderhoud te doen.Wat de gemeenteraad ook besluit 11 december: volgend jaar moet de schep in ieder geval de grond in.