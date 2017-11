Borger-Odoorn voelt niet voor andere aanpak N34 Klijndijk

EXLOO - De gemeenteraad van Borger-Odoorn blijft in meerderheid achter het eerdere besluit staan om bij de Slenerweg bij Klijndijk een nieuwe aansluiting te maken op de N34. De raad moet zich over het bestemmingsplan buigen. Het formele besluit volgt later.

Twee insprekers deden nog een ultieme poging om de raad op andere gedachten te brengen. Maar de meeste fracties hadden vanavond geen zin in een nieuwe discussie. “Die is de afgelopen jaren al uitvoerig gevoerd en heeft geleid tot het besluit in 2015 om voor de Slenerweg te kiezen”, zo stelde Roelof Tuin van het CDA. Erik Huizing van de VVD: “We hebben gekozen en we hebben hier vanavond geen nieuwe inzichten gekregen.”Alleen de PvdA, in 2015 voorstander van het ombouwen van de huidige aansluiting Emmen-Noord, staat er anders in. Raadslid Kees Vos vuurde flink wat vragen op het college af en waarschuwde er voor dat de variant Slenerweg ook niet morgen gerealiseerd is. “Het verwerven van de benodigde grond is moeilijk. En het is nog onduidelijk wat gedeeltelijke verdubbeling van de N34 voor gevolgen heeft.”Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) noemde 2021 als vermoedelijk jaar waarin de nieuwe aansluiting klaar zal zijn. “En ik heb gegrepen dat nu ruim de helft van de grondeigenaren bereid is om te verkopen.” Volgens de wethouder begint de provincie in de andere gevallen met een onteigeningsprocedure, nadat Borger-Odoorn het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Dat gebeurt op 30 november.