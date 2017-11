Deel dit artikel:











Watertoren in Meppel komt in handen van ondernemers uit Hoogeveen De watertoren in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - De al jaren leegstaande watertoren in Meppel komt in particuliere handen. Stichting Watertoren Meppel verkoopt het provinciale monument aan de ondernemers Luuk-Jan Boverhof uit de Wijk en Jacco Westerink uit Hoogeveen.

Bovenhof en Westerink willen naast het beeldbepalende gebouw aan de noordzijde van Meppel, een kantoorgebouw realiseren waarin zij hun bedrijf Prewest Telecom willen vestigen. De onderneming, specialist op het gebied van telecom, beveiliging en automatisering, is nu nog gevestigd op het bedrijfsterrein in Rogat.



Noordelijke stadsentree

De nieuwe eigenaren gaan eerst aan de slag met de bouw van het kantoor en kijken daarna wat ze met de al jaren leegstaande watertoren willen. Mogelijk wordt het een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers.



De verkoop van de watertoren heeft lang op zich laten wachten, omdat het onderdeel uitmaakt van het gebied waar Meppel een nieuwe noordelijke stadsentree wil ontwikkelen. Ook staat het provinciale monument pal naast de rotonde op de N375. Deze ontsluiting aan de noordzijde van Meppel gaat in de nabije toekomst volledig op de schop.