Bas Dost helpt Sporting naar achtste finale beker

VOETBAL - Bas Dost heeft een succesvolle rentree beleefd bij Sporting Portugal. De oud-spits van FC Emmen miste twee oefeninterlands van Oranje vanwege een blessure, maar was vanavond weer inzetbaar en trefzeker voor Sporting in de beker.

Sporting nam het in eigen huis op tegen tweedeklasser Famalicão. Dost, die begin november in de slotfase van de wedstrijd tegen Braga uitviel, kreeg een basisplaats en speelde uiteindelijk de hele wedstrijd.Sebastián Coates zorgde twintig minuten na rust voor het openingsdoelpunt. Dost was tien minuten voor tijd trefzeker met het hoofd: 2-0. Voor Dost was het zijn elfde doelpunt van het seizoen. De spits maakte er in de competitie negen, terwijl hij ook trefzeker was in het kwalificatietoernooi van de Champions League.