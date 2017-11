Deel dit artikel:











Drentse radiotelescoop mee met Chinese satelliet In juni 2018 gaat de Drentse telescoop de ruimte in (foto: ASTRON)

DWINGELOO - Sterrenkundig instituut ASTRON in Dwingeloo werkt aan een radiotelescoop die volgend jaar met een Chinese satelliet meereist naar de achterkant van de maan.

Met de Drentse radiotelescoop willen sterrenkundigen radiostraling meten van de eerste sterren en sterrenstelsels die na de oerknal zijn ontstaan.



Achter de maan

De metingen worden vanaf de achterkant van de maan verricht, zodat de sterrenkundigen geen last hebben van storende signalen van de aarde. Onze dampkring houdt verder bepaalde radiogolven tegen, die informatie kunnen bevatten over het vroege heelal. Ook gaat de telescoop het weer in de ruimte, zoals zonnestormen, meten.



Eerste keer

Het meetinstrument dat met de satelliet mee gaat is een voorloper van een grotere, permanente telescoop die in de toekomst in de buurt van de maan moet komen. Het is volgens ASTRON de eerste keer dat er een wetenschappelijk instrument uit Nederland meereist met een Chinese ruimtemissie.



In juni 2018 vertrekt de radiotelescoop richting de maan.