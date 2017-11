Koks van de Treant Zorggroep winnen Gouden Dessertlepel

EMMEN - Voor je toetje moet je bij de Treant Zorggroep zijn. Drie koks van de zorginstelling sleepten gisteren namelijk de Gouden Dessertlepel in de wacht. De prijs is onderdeel van de kookwedstrijd 'Het Beste Menu van de Zorg'. De jury bestond uit meesterkok Sjaak Jobse.

Roel de Leeuw is een van de prijswinnende koks en werkt bij Treant in Emmen. Hij is heel tevreden met de gewonnen prijs."We hebben gewonnen met de fruit-triomix”, vertelt de kok blij. Het is een bijzondere creatie, want het toetje bestaat uit een laag blanke vla met daarbovenop een laagje smoothie, bestaande uit perzik en banaan. "Daarbovenop kwam weer een bedekking van banaan met spinazie." Tot slot kwam er nog aardbei en banaan bovenop. "En om het af te maken: een toefje slagroom en een satéprikker met besjes en muntblaadjes."Om de plek in de finale te bemachtigen, moesten de koks het ingezonden menu voor eigen cliënten bereiden. Kok De Leeuw heeft het gerecht in de voorronde voor 110 mensen gemaakt. "Maar ik deed het gelukkig niet alleen. Samen met Annie IJken en Geert Vos hebben we de klus geklaard."De finalisten streden gisteren tijdens de Dag van de Gastvrijheid in Utrecht voor de felbegeerde titel. De beker gaat tussen de verschillende koks rouleren. "We werken namelijk op verschillende locaties binnen de zorggroep."Wie dus denkt dat het eten in verzorgingstehuizen saai is, heeft het volgens De Leeuw mis. "Ziekenhuiseten moet aan allerlei eisen voldoen, maar in een verzorgingstehuis hebben we iets meer mogelijkheden." Toch moeten de koks wel rekening houden met andere zaken. "Ouderen hebben een iets andere smaak, zo maken we de desserts iets minder zoet."