Tienermoeders en ouderen gaan samenwonen in Frederiksoord Het project is bedacht in de geest van de Maatschappij van Weldadigheid (foto: archief RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - Tienermoeders en zeventig-plussers gaan misschien samenwonen in Frederiksoord. Volgend jaar moet het project starten op het terrein van de Tuinbouwschool.

Tijdens het project, een experiment van de Maatschappij van Weldadigheid, komen de twee kwetsbare groepen veel met elkaar in contact.



Maatschappij van Weldadigheid

Het project komt voort uit de historie. Mensen uit het westen van Nederland die het moeilijk hadden, werden naar de Maatschappij gehaald om een nieuw bestaan op te bouwen. "Veel Drenten kennen het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij wilde gaan kijken of zoiets ook naar anno nu vertaald kan worden", vertelt initiatiefnemer Ruud Slot, directeur van de Zorgzaak in Hoogeveen.



De bewoners hoeven volgens Slot anders dan vroeger niet per se uit het westen van Nederland te komen. Daarnaast is het de bedoeling dat de jonge moeders tijdelijk blijven. Slot: "Het gaat om meiden die even uit hun eigen omgeving weg moeten. De ouderen kunnen wel permanent in Frederiksoord wonen."



Positief voor allebei

Het sociale contact tussen de tienermoeders en de ouderen levert volgens Slot veel op. In Groningen loopt een soortgelijk project en de Zorgzaakdirecteur ziet daar positieve resultaten. "Je ziet dat de oudere dames met de jonge meiden gaan koken of ze kleding leren naaien. Die jonge moeders leren vaardigheden van de ouderen en zij vinden het op hun beurt hartstikke leuk", zegt Slot.



Op dit moment is Slot nog aan het overleggen met de provincie, de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid over de financiering, maar de reacties zijn volgens hem erg enthousiast. Slot: "Ik ga ervan uit dat we gewoon begin volgend jaar een start kunnen gaan maken."