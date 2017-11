Deel dit artikel:











Inbrekers op de vlucht na inbraak casino Gieten De inbrekers in Gieten zijn nog niet gevonden (foto: pixabay.com)

GIETEN - In Gieten is vannacht ingebroken in een casino. De daders sloegen op de vlucht voor de politie en zijn nog niet aangehouden.

De inbraak vond plaats tussen vier en vijf uur vannacht aan de Stationsstraat. Volgens de politie gaat het om drie mannen die na de inbraak vluchtten in de richting van het politiebureau in Gieten.



De politie onderzoekt de zaak en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden. Of er iets buit is gemaakt weet de politie nog niet.