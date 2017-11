Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 19 november 2017

Johan Meijer uit Vries, geboren in Oosterhoogebrug in Groningen, maakt al tientallen jaren muziek. Naast zijn werk in het onderwijs speelde hij in allerlei bands. Het langst in de Greyhound Blues Band. Met deze band begeleidde hij tal van Amerikaanse bluesartiesten die in Nederland toerden. Met The Doggoners Blues Out brengt hij zijn derde soloalbum uit. Gemaakt in de studio van Mr. Bassman, Anne Doedens, in Eelde. Johan Meijer schreef alle teksten en maakte de muziek en het album werd live opgenomen in Eelde met de mannen van de Greyhound Blues Band, aangevuld met blazers en Anne Doedens op de pedal steel guitar. Een zeer verzorgde en prettige cd die een ruim publiek verdiend.