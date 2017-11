Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Mooie herfstwandelingen door Drenthe behoren dit weekend tot de mogelijkheid (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Nog geen plannen voor dit weekend? We zetten een aantal tips op een rij. Voor de buitenactiviteiten, neem een paraplu mee, want er kan een buitje vallen.

Drenthe Plat

Wie van muziek en humor van Drentse bodem houdt, kan vanavond terecht in theater De Tamboer. Daar vindt Drenthe Plat plaats. Een bijzondere editie, want Drenthe Plat viert haar 40-jarig jubileum. De show bestaat uit conferences, sketches en liedjes. Met een terugblik op de afgelopen veertig jaar, maar ook nieuw repertoire.



Intocht van Sinterklaas

Kinderen zitten al een tijd reikhalzend uit te kijken naar aankomst van de goedheiligman. In meerdere Drentse plaatsen komt Sinterklaas op bezoek. Zoals in Beilen, Hoogeveen, Assen en Emmen.



Bluesfestival Hoogeveen

Bluesliefhebbers komen zaterdag in Hoogeveen zeker aan hun trekken tijdens de twaalfde editie van het Bluesfestival. Een van de artiesten is de 30-jarig JJ Thames die met haar band uit Amerika overkomt. Vanuit het Verenigd Koninkrijk komt Danny Bryant met zijn Big Band. Ook drie Nederlandse topbands zijn aanwezig. Namelijk: The Veldman Brothers, GG & the Cruisers en Anno van der Werf met zijn Big Bounce bluesband. Het festival is van 20:00 tot 00:00 uur en een kaartje kost €23,50



Wijnfestival Emmen

Gek op wijn? Dan moet je in Emmen zijn. Het is een proeverij waarbij geproefd kan worden van vele bijzondere wijnen van verschillende wijnhuizen en leveranciers. Bezoekers krijgen uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en te luisteren naar de enthousiaste verhalen van de leveranciers en makers van de wijnen.



Tsigani in Brinkhof Norg

Op zondag kunt u naar een concert van Tsigani (wat zigeuners betekent). Een muzikaal programma bestaande uit een mix van flamenco, latin en jazz met invloeden van zigeunermuziek. De bezetting bestaat uit Don Hofstee (gitaar, viool), Pascal Binneweg (gitaar) en zangeres Marita Rust. Kaartjes kosten 10,00 euro per stuk. De voorstelling begint om 11:15 uur.



Kleurrijke wandeling

Nu de herfst volop is losgebarsten, hebben de bladeren die nog aan de boom hangen de mooiste kleuren. Tijdens alle zondagen in november, is er een natuurgids van Staatsbosbeheer aanwezig die je mee neemt door de prachtige omgeving van Buitencentrum Boomkroonpad.



Lezing van kunsthistoricus Peter Trippi

Tijdens de eerste dag van de tentoonstelling The American Dream verzorgt de Amerikaanse kunsthistoricus Peter Trippi een exclusieve lezing over Amerikaans realisme. De New Yorker Trippi is een groot kenner van Amerikaanse realistische kunst. De lezing is zondag in het Drents Museum. Trippi is nauw betrokken geweest bij het project The American Dream.