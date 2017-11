Deel dit artikel:











Weer otter aangereden: 'dat geeft aan dat er echt verbindingen moeten komen.' De aangereden otter (foto: Natuurmonumenten) otter-779458_1920

Weer is een otter het slachtoffer geworden van verkeer. Tussen Paterswolde en Haren is gisteren een otter doodgereden. Het is de twaalfde dit jaar.

De otter is doodgereden op de Meerweg, vlakbij de Onlanden. "Het is op dezelfde plek waar een paar jaar geleden een bever is doodgereden", vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.



Verbindingen

"Dat geeft maar weer aan, dat er echt verbindingen moeten komen tussen de verschillende gebieden", vervolgt hij. "Het Friese Veen, Paterswoldsemeer en de polders Oosterland en Lappenvoort liggen als een schakel naar de Drentsche Aa. De otter zou heel welkom zijn in deze gebieden."



De boswachter vervolgt: "We hebben de otter zelf uitgezet, dan moeten we hem nu ook helpen. Je wilt dat de otters uit de Drentsche Aa elkaar te bereiken. Dat lukt niet op deze manier en dat is echt sneu."



Jonge otters

Het zijn met name jonge otters die worden doodgereden. "Oude beesten blijven zitten op het territorium, jonge otters gaan op zoek naar een nieuwe plek. En daarbij worden ze doodgereden. Dat betekent dat het genetisch een keer ophoudt", legt Zwiers uit.



De doodgereden otter gaat naar onderzoeksinstituut Alterra. Daar wordt onderzocht hoe oud hij was en waar hij vandaan komt.