Stelling: Alle scholen moeten gratis schoolfruit uitdelen

ASSEN - Kinderen eten meer groente en fruit dan vijf jaar geleden, maar dat is volgens het Voedingscentrum alsnog te weinig.

Het Voedingscentrum presenteerde samen met het RIVM en het CBS de jaarlijkse Gezondheidsenquête. Daaruit kwam onder meer dat jonge kinderen tot vier jaar meer fruit eten dan oudere kinderen.Kinderen in de schoolgaande leeftijd eten dus gemiddeld minder fruit dan kinderen die nog niet oud genoeg naar om naar school te hoeven.Ligt er bij scholen een verantwoordelijkheid om kinderen van voldoende fruit te voorzien? Of moeten de ouders bepalen wat hun kind eet?