Koninklijke Erepenning voor zangvereniging in Sleen Een Koninklijke Erepenning voor de zangers in Sleen (foto: archief Bibliotheek Assen / Ilona van Veen)

SLEEN - De Gemengde Zangvereniging Sleen heeft een Koninklijke Erepenning gekregen.

Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen reikte de onderscheiding vanmiddag uit, tijdens een receptie ter ere van het 100-jarig bestaan van de zangvereniging.



Plezier

De Gemengde Zangvereniging Sleen werd op 17 november 1917 opgericht door een paar notabelen uit het dorp. Plezier in het zingen en proberen de zangkunst op een hoger niveau te krijgen, waren de doelstellingen van de vereniging.



Drie koren

Op dit moment zingen 125 leden bij de vereniging, in drie verschillende koren. Het gemengde koor Pur Sang, het mannenkoor De Sleener Torenzangers en het kinderkoor Ozewiezewoze. De koren treden regelmatig op.



Bijzondere verdiensten

De Koninklijke Erepenning wordt als symbool van waardering door de koning verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen met bijzondere verdiensten.