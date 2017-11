Gezamelijk reddingsplan voor 'pauperparadijs' Veenhuizen

VEENHUIZEN - De Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Het Drentse Landschap werken samen aan een reddingsplan voor de historische gebouwen van het Rijk in Veenhuizen.

Het Rijk heeft aangegeven het overtollig Rijksvastgoed in Veenhuizen af te willen stoten. Het gaat om tientallen gebouwen, zoals kerken en voormalige dienstwoningen. Hoe en wanneer dat gebeurt is nog onbekend, maar al jaren wordt gezocht naar oplossingen. In 2005 werd het tweede gesticht een gevangenismuseum en in 2011 kregen de gebouwen Maallust en Klein Soestdijk een andere bestemming De drie organisaties onderzoeken komend half jaar de bouwkundige staat van de overige gebouwen en bekijken de mogelijkheden om een andere bestemming te vinden. In april 2018 moet duidelijk zijn hoe het reddingsplan eruit gaat zien.De zogenaamde armenkoloniën zoals Veenhuizen hebben een bijzondere geschiedenis en zijn daarom voorgedragen om op de werelderfgoedlijst van UNESCO te komen. Volgend jaar wordt duidelijk of de voordracht wordt gehonoreerd. Afgelopen jaren kreeg Veenhuizen veel aandacht vanwege het openluchttheater Het Pauperparadijs, naar het boek van Suzanna Jansen.Generaal Johannes van den Bosch wilde aan het begin van de 19e eeuw iets doen aan de armoedebestrijding. Hij kocht daarvoor landgoed Westerbeeksloot tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord en bouwde er huisjes om paupers uit het westen van Nederland een nieuw bestaan te geven. Van den Bosch ontwikkelde na de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, ook koloniën in Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen, Ommerschans, Wortel en Merksplas.