Pepperspray in beslag genomen bij grenscontrole bij Zwartemeer Bij Zwartemeer werden 64 voertuigen gecontroleerd (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ZWARTEMEER - De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben samen met Duitse collega's gisteren een grootschalige douanecontrole gehouden. Op 23 plekken langs de Nederlands-Duitse grens werden controles uitgevoerd.

Op de A37 bij Zwartemeer werd ook gecontroleerd. De actie was gericht op de bestrijding van illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit.



Pepperspray

Bij Zwartemeer checkte de marechaussee 64 voertuigen. Er werden geen arrestaties verricht, maar wel werd een bus pepperspray in beslag genomen. Ook werd een automobilist betrapt die met Duitse kentekenplaten reed waarmee je niet over de grens mag.



Mensensmokkel en wiet

Landelijk werden ruim 900 voertuigen gecontroleerd. Er werden vier illegale vreemdelingen ontdekt. Bij Heerlen werd een Belg aangehouden die een passagier vervoerde met een vervalst paspoort uit Guinee. Op de A67 werden twee Poolse mannen die onderdelen van een wietplantage in hun bus hadden.