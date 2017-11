Deel dit artikel:











Straf voor toetakelen verkeerde man bij TT Festival Geweld tijdens het TT Festival werd door de rechter bestraft (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor een bezoeker van het TT Festival op vrijdag 23 juni eindigde de avond in het ziekenhuis. De man ving de vuistslag op die een 28-jarige Assenaar wilde uitdelen aan zijn vader. Gevolg: hij brak zijn neus.

De rechter veroordeelde de 28-jarige man vrijdag tot veertig uur werkstraf voor het geweld om niks. Bij het podium aan de Doevenkamp botste de Assenaar in de menigte per ongeluk tegen de vader van het latere slachtoffer aan, waardoor de telefoon van de man op de grond viel.



Harde uithaal

De vader sprak hem erop aan, maar daar was de Assenaar niet van gediend. Hij haalde vol uit met zijn vuist, maar omdat de vader ondertussen verder liep, belandde de vuist vol in het gezicht van zijn zoon, die daarna onder het bloed zat. Meerdere getuigen zagen het gebeuren.



Uitglijder

De Assenaar werd opgepakt en bekende op het politiebureau. Hij was dronken. De man, die niet bij de rechtszaak was, heeft in zijn jeugd lange celstraffen gehad, maar is volgens de reclassering de laatste jaren op het rechte pad. De rechter ziet de vuistslag daarom als een eenmalige uitglijder.