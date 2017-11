Deel dit artikel:











Juri & Jari jagen op tickets voor jeugd EK zwemmen Juri DIjkstra en Jari Groenhart (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

ZWEMMEN - De Europese Jeugdkampioenschappen zijn het doel dit seizoen voor zwemmers Juri Dijkstra (17) uit Eelderwolde en Jari Groenhart (17) uit Assen.

Geschreven door Karin Mulder

Dijkstra gaat voor de 100 meter schoolslag. Groenhart richt zich op de 200 meter rugslag en de 400 meter wisselslag. Op beide afstanden verbrak Groenhart vorige maand de Nederlandse records voor 17-jarigen.



Van 50 meter naar 100 meter schoolslag

Dijkstra wist zich afgelopen seizoen ook al te plaatsen voor het jeugd EK. In Israël werd hij zesde op 50 meter schoolslag. Maar aangezien dat geen internationale afstand is, moet hij zich voor het komende EJK via de 100 meter schoolslag zien te plaatsen. En als pure sprinter is dat nog een pittige opgave. "Jari heeft een 2.0 motor in z'n auto liggen. Juri heeft, bij wijze van spreken, een 0.8 motor. Maar die moet ook naar een 1.8 motor toe", legt zwemtrainer Frank Bosma, van het RTC Noord uit. Dijkstra heeft dus weinig keuze. "Het eerste deel van het seizoen wil ik vooral overleven en dan hoop ik dat in het tweede deel van het seizoen m'n 100 meter ook goed genoeg is", zegt Dijkstra.



Nét niet

Groenhart miste afgelopen seizoen het EJK op 9-honderdste van een seconde op de 400 meter wisselslag. "Als ik gewoon door blijf trainen is de kans groot dat ik er straks wel gewoon sta", zegt Groenhart die zich pas in april hoeft te kwalificeren. Een ander doel, voor beide mannen, zijn de Jeugd Olympische Spelen in Brazilië.



Vijftien trainigen per week

Beide mannen trainen in het Regionale trainingscentrum in Drachten. Iedere week hebben ze negen zwemtrainingen, twee keer krachttraining en vier keer landtrainingen. In combinatie met wedstrijden en school is dat een pittige opgave. Maar de mannen kunnen het nog altijd goed opbrengen. "Het is fijn om in een groep te trainen met atleten die allemaal heel goed willen zwemmen", besluit Dijkstra.