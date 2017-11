Mooi Wark en drie andere schuldeisers vragen faillissement boekingskantoor aan

RUINEN - Mooi Wark heeft het faillissement aangevraagd van boekingskantoor Holties in Ruinen. De band diende dit verzoek in samen met de CD Hal Ruinen, EKO Geluid & Licht Techniek en Buma.

Holties zou tienduizenden euro’s verschuldigd zijn aan de vier eisers. Dat blijkt uit het zogeheten verzoekschrift tot faillietverklaring en andere documenten, die in handen zijn van RTV Drenthe. De rechter buigt zich op 12 december om 10.00 uur over dit faillissementsverzoek.Het boekingskantoor uit Ruinen incasseerde het geld dat betaald werd voor optredens van Mooi Wark. De twee partijen hadden daar afspraken over, maar het blijkt nu dat Holties nalatig zou zijn geweest met het uitbetalen van de gages. Mooi Wark claimt dat de band nog zo’n 30.000 euro moet krijgen voor optredens in augustus en september.In augustus stonden Mooi Wark en Holties ook al tegenover elkaar in de rechtbank. Die zaak ging ook over achterstallige betalingen. De advocaat van de band zei toen dat Mooi Wark financieel aan de rand van de afgrond stond. De rechter oordeelde dat Mooi Wark een flinke som geld moest krijgen van het boekingskantoor.EKO Geluid & Licht Techniek claimt op zijn beurt meer dan 50.000 euro. Het bedrijf verzorgt licht en geluid bij optredens van artiesten die onder Holties vallen. Het boekingskantoor uit Ruinen claimt dat dit bedrag niet klopt. Het zou gaan om een kleine 20.000 euro minder.Uit het verzoekschrift blijkt verder dat de Firma Prent, zoals de CD Hal officieel heet, nog ruim 7.000 van Holties eist. Het bedrijf krijgt namelijk een klein deel van de opbrengst van een Mooi Wark-optreden. Prent zou van december 2016 tot en met juni 2017 geen geld hebben ontvangen.Uit de documenten blijkt dat dat bedrag niet door Holties wordt betwist. Maar het boekingskantoor zegt juist dat Mooi Wark die geldsom moet betalen.Buma, de organisatie die zich bezighoudt met de auteursrechten van muzikanten, zegt dat er nog een bedrag van zo’n 7.000 euro betaald moet worden.In het verzoekschrift staat dat Holties als organisator van evenementen en optredens auteursrechten moet incasseren namens Buma en die vervolgens ook moet afdragen. Dat zou niet gebeurd zijn.De advocaat van Holties, Valerie Kruijtzer, wil inhoudelijk nog niet reageren. Wel zegt ze dat het allemaal wat genuanceerder ligt. Bovendien twijfelt ze aan de hoogte van de bedragen. “Daar moet de rechter goed naar kijken.”