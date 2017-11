Deel dit artikel:











Militairen brigade Havelte opnieuw naar Litouwen Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade tijdens een oefening in Polen (foto:archief RTV Drenthe)

HAVELTE - 150 Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte gaan in januari naar Litouwen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De Brigade was begin van dit jaar ook al in het Oost-Europese land te vinden, bij het plaatsje Rukla. Aanleiding voor de inzet is de Russische militaire interventie op de Krim in Oekraïne in 2014.



Verschillende landen in Oost-Europa voelen zich sindsdien bedreigd door Rusland. De mannen en vrouwen uit Havelte vormen de hoofdmacht van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in de Baltische staten. De zogenaamde enhanced Forward Presence.



De infanteristen uit Havelte maken deel uit van een bataljon met militairen uit verschillende landen, waaronder Duitsland en Noorwegen. De NAVO heeft vorig jaar juli de beslissing genomen om troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen.