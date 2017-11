Kleine ijsvogelvlinder na 34 jaar terug in Drenthe

DALEN - De kleine ijsvogelvlinder is na 34 jaar terug in Drenthe. De vlinder is dit jaar opgedoken bij Dalen. Dat maakte de Vlinderwerkgroep Drenthe bekend tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt.

Hoewel het goed nieuws is dat de kleine ijsvogelvlinder terug is, gaat het verder niet goed met de boerenlandvlinders in Drenthe. Minko van der Veen van de Vlinderwerkgroep Drenthe laat weten dat het met een aantal soorten slecht tot heel slecht gaat.Van de twaalf soorten doen twee het heel slecht. De argusvlinder is zelfs bijna uitgestorven in Drenthe en ook het Oranje zandoogje is op veel plaatsen verdwenen.De oorzaak is volgens Van der Veen de monocultuur op het boerenland. Dit betekent dat bloemrijke bermen steeds zeldzamer worden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en dan met name neonicotinoïden.[tweet: https://twitter.com/JanDijk_/status/931455801000112130 Joop Verburg van de Vlindertuin in Zuidwolde ziet het nog somberder. "Ik heb dit jaar maar tien kleine vossen gezien in de Vlindertuin. Veel soorten zijn de afgelopen jaren met 90 procent achteruitgegaan. Dat is dramatisch."Op het symposium werd niet alleen stilgestaan bij de vlinders. Een aantal politici werden benoemd tot ambassadeur van een vlindersoort. Gedeputeerde Henk Jumelet werd benoemd tot ambassadeur van het oranje zandoogje. GroenLinks-statenlid Henk Nijmeijer werd ambassadeur van de patrijs en SP-statenlid Ko Vester van het grasklokje.De politici namen eerder dit jaar het initiatief tot een motie waarin de provincie Drenthe werd opgeroepen om meer aandacht te besteden aan de natuur op het platteland.[tweet: https://twitter.com/JanDijk_/status/931478808821223430 De gemeente Hoogeveen kreeg de prijs voor de gemeente met het beste bermbeheer. De manifestatie Heel Drenthe Zoemt is georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe.[tweet: https://twitter.com/bosmier/status/931483875150266368