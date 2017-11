Deel dit artikel:











BMX'er Manon Veenstra: Ik ben een adrenaline junkie Manon Veenstra (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder

BMX - "Ik ben een echte adrenaline junkie. Ik hou van pretparken, van alles wat snel en groot is en alles wat me uitdaagt." Was getekend: BMX'er Manon Veenstra uit Kerkenveld.

Geschreven door Karin Mulder

De 19-jarige atlete vertrok woensdag voor vier maanden naar Nieuw Zeeland om daar te gaan trainen onder oud BMX'er Matthew Cameron. Vorig jaar trainde ze ook al zeven weken bij hem en kwam ze terug als een ander mens. "Hij kijkt heel erg naar de kleine dingen. Hij filmt me en ziet dingen die andere mensen niet bij me zien. Maar het is ook psychologisch. Ik denk dat ik niet altijd zag wat er in me zat en daarom kwam het er ook niet altijd uit. Ik heb daar zoveel plezier gemaakt dat het eigenlijk vanzelf ging. Ik ben daar echt opgebloeid", verklaart Veenstra.



Zestiende in de wereldbeker

In het wereldbekerklassement eindigde ze, in haar eerste jaar als elite, als zestiende. Dit ondanks dat ze de laatste wedstrijd van het seizoen moest missen in verband met een ontstoken blinde darm. Ze moest acht weken plat liggen, maar zat na zes weken alweer op de fiets. Ondanks deze prestatie is Veenstra niet opgenomen in de Nederlandse selectie. Zowel bij de mannen als de vrouwen gaat ons land aan de leiding in de world-ranking en dus is er veel binnenlandse concurrentie. Daardoor moet ze zich financieel zelf zien te redden.



Alles naar de spaarrekening

"Al het geld dat ik verdien bij een wedstrijd gaat meteen naar m'n spaarrekening. Dat geldt ook voor de vijftig euro die ik van m'n buurman heb gekregen of sponsors die me betalen en helpen. Het is gewoon allemaal sparen en dan maar hopen dat ik daarvan weer kan op reis kan", verklaart Veenstra.



Olympische Spelen van Tokyo

De grote droom zijn de Olympische Spelen van Tokyo in 2020. Normaalgesproken heeft Nederland, als topland, drie startplaatsen bij de vrouwen.