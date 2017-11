FC Emmen zonder Bilate en Jansen, met Bannink en Haydary

VOETBAL - FC Emmen mag vanavond in het eigen stadion bewijzen dat de resultaten in de laatste drie duels, waarin slechts één punt werd behaald, slechts incidenten waren. Na twee weken rust, in verband met interlandvoetbal, is Almere City FC de tegenstander.

De club uit Flevoland is zwak aan het seizoen begonnen, maar won twee weken geleden wel de eerste wedstrijd in de tweede periode, met 3-2 van Jong AZ. Daardoor staat Almere City FC op de 14e plek met 13 punten uit 12 wedstrijden. FC Emmen staat daar vijf plekken boven, met drie punten meer.Dick Lukkien kan niet beschikken over vaste waarden Mario Bilate en Anco Jansen, die beiden geblesseerd raakten op de training de afgelopen week. Daar staat de terugkeer van Alexander Bannink tegenover. Hij start op zijn vertrouwde positie als aanvallende middenvelder. De plek van Bilate in de spits wordt ingenomen door publiekslieveling Omran Haydary.Verder krijgt Glenn Bijl voor het eerst sinds weken weer een basisplek. De van FC Groningen overgekomen speler start als controlerende middenvelder. "Ik was de laatste tijd niet zo tevreden over Michael Chacon. Met Glenn, naast Hilal Ben Moussa, verwacht ik de balans op het middenveld weer terug te vinden. Bovendien zullen we tegen Almere City FC daar de slag ook moeten winnen voor een goed resultaat."Almere City FC verloor het duel voor Jong AZ met ruime cijfers, waarna trainer Jack de Gier het elftal flink door elkaar schudde. Dat leverde volgens Lukkien tegen AZ veel bedrijvigheid op, maar hadden ze ook wel een beetje fortuin. "Kort voor tijd kreeg Jong AZ een grote kans op de 3-2, waarna Almere City FC alsnog de winnende maakte. Maar er is voldoende kwaliteit aanwezig om in het linkerrijtje te spelen, al missen ze op dit moment wel één van hun betere spelers in de persoon van Tom Overtoom. Toch vind ik dat als wij ons niveau halen we beter zijn dan Almere."FC Emmen - Almere City FC is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint net als de wedstrijd om 20.00 uur.