Twee directeuren Bikkel Groep nog minimaal drie maanden vast

HOOGEVEEN - De twee directeuren van Bikkel Groep uit Hoogeveen blijven nog eens negentig dagen langer vast zitten. Dat laat het Functioneel Parket weten.

Het OM heeft besloten dat de twee in het belang van het onderzoek langer in hechtenis moeten blijven.Directeuren Jeroen K. en Henri F. van het detacheringsbureau worden verdacht van miljoenenfraude. Begin november viel de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) het bedrijf binnen en arresteerde een aantal directieleden.Bikkel Groep zou Letse werknemers een stagevergoeding hebben betaald in plaats van een regulier salaris. Zo hoefde het bedrijf een stuk minder belasting te betalen. Andere medewerkers die door de FIOD werden opgepakt zijn inmiddels weer op vrije voeten. Ze blijven allen nog wel verdachte in de zaak.