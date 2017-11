Ben Tingen is klaar voor grote bokswedstrijd in Martiniplaza

BOKSEN - Bokser Ben Tingen uit Bovensmilde staat morgenmiddag in Martiniplaza in Groningen in de ring voor zijn negende partij als profbokser. Op het evenement Glorious Heroes treft hij de Hongaar Tamas Kozma als tegenstander.

Vanavond is de weging in Martiniplaza, maar zorgen maakt Ben Tingen zich niet. “Ik ben fit, heb hard getraind en ben op gewicht. Het begint nu allemaal een beetje. Ik ben gefocust en heb er zin in.”Vanavond ontmoet Tingen z'n tegenstander, Tamas Kozma, voor het eerst. Volgens de bokser wordt dat geen brulpartij, zoals je dat regelmatig op televisie ziet. “Dat ligt aan de vechter zelf. Ik ben vaak wel relaxed”, vertelt de 33-jarige bokser rustig.Het is Tingens negende profpartij, waarvan hij er zeven heeft gewonnen en een onbeslist is geëindigd. Op de vraag of hij z'n eerste verliespartij vreest, antwoordt hij: “Ik ben niet met verliezen bezig. Maar het blijft wel boksen. De jongen waar ik tegen moet is een gevaarlijke bokser; hij is onvoorspelbaar.”Tingen bevestigt dat de Hongaar een serieuze tegenstander is. “Ik heb drie partijen gezien. Hij is sterk en jong. Maar mijn conditie is goed.”