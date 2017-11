Deel dit artikel:











Oud-theaterdirecteur Gert van de Kuil van De Kolk in Assen overleden Oud-theaterdirecteur Gert van de Kuil (op de voorgrond) werd 82 jaar. Naast hem de latere directeur van De Kolk, Bert Naarding (foto: archief gemeente Assen)

ASSEN - Oud-directeur Gert van de Kuil van het vroegere theater De Kolk in Assen is overleden. Hij werd 82 jaar.

Geschreven door Margriet Benak

Gert van de Kuil werd in december 1975 schouwburgdirecteur in Assen van toen nog cultureel centrum De Kolk. Onder zijn leiding werd De Kolk verbouwd en uitgebreid en begin 1977 heropend als theater in een moderner jasje met meer commerciële voorstellingen.



Het theater kreeg er onder Van de Kuil in 1992 ook nog een functie bij, namelijk die van bioscoop. Op 1 januari 1993 werd Van de Kuil artistiek directeur, en kreeg Assenaar Leo van Buiten de zakelijke leiding als algemeen directeur. Uiteindelijk legde hij eind 1994 zijn functie neer bij De Kolk.



Gert van de Kuil die in Assen woonde was zaterdag gevallen en overleed woensdag in het ziekenhuis.