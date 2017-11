Deel dit artikel:











Vergiftigde broodjes gevonden in Baggelhuizen in Assen Vergiftigde broodjes in Baggelhuizen (foto: Google streetview)

ASSEN - In de wijk Baggelhuizen in Assen is mogelijk een dierenhater actief.

In de omgeving van de straat Kennemerland zijn de afgelopen week broodjes gevonden die waarschijnlijk vergiftigd zijn.



Volgens de politie zijn verschillende honden en katten ziek geworden na het eten van de broodjes.