Celstraf voor diefstal bij Action Week cel voor diefstal (foto: pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN – Een 47-jarige asielzoeker uit Hoogeveen moet een week de cel in voor het stelen van spullen bij de Action in zijn woonplaats.

De man was nog maar een paar dagen in Nederland en woonde in het azc in Hoogeveen toen hij bij de winkel meerdere speakersetjes en oorsetjes stal. Hij werd op heterdaad betrapt.



“De spullen waren ruim 61 euro waard. Je moet bij Action wel heel veel stelen om op dat bedrag uit te komen”, aldus de rechter. De officier van justitie wilde de man een voorwaardelijke celstraf geven, omdat het de eerste keer was dat hij een winkeldiefstal pleegde. De rechter vond dat niet genoeg, juist omdat de man zo kort in Nederland was en hij de gestolen spullen wilde gaan doorverkopen.