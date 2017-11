Deel dit artikel:











'Werken over de grens moet normaal worden' De bijeenkomst in Coevorden (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

COEVORDEN - Op de grens tussen Nederland en Duitsland werd vanochtend in Coevorden het pact 'Arbeidsmarkt over de grens' afgesloten.

Het pact heeft twee jaar gedraaid met als doel meer mensen aan het werk te krijgen aan de andere kant van de grens.



En dat is gelukt, maar er is nog genoeg werk aan de winkel. "We sluiten het pact af maar gaan zeker door." vertelt Elisabeth Schwenzowl enthousiast. Zij was de afgelopen jaren directeur van het project. "Het moet weer normaal zijn om aan de andere kant van de grens te werken."



De grens over

De Duitse Christian Faulhaber woont in Duitsland, maar werkt al tien jaar bij Intergas in Coevorden. Hij is er begonnen via een uitzendbureau en heeft toen een contract gekregen. "Eerst wilde ik zo snel mogelijk terug naar Duitsland, maar nu niet meer. Het bevalt me hier. Ik heb hier een dak boven m'n hoofd en kan het hele jaar door werken. Ook de mentaliteit is hier anders."



Maar ook Nederlanders gaan naar Duitsland. Koen ten Vergert studeert aan de Universiteit van Twente en loopt stage bij Euregio. "Ik zit bij Duitsers in de klas waardoor het voor mij helemaal niet raar was om in Duitsland naar een stageplek te kijken. Via via kwam ik hier terecht en het bevalt me goed."



Maar het valt voor werknemers niet mee, want in beide landen zijn er andere regels en wetten. "En daarom moeten we de komende tijd proberen om die drempels weg te nemen." zegt Schwenzowl enthousiast.