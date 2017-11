Werkstraf voor bedreigen buurman en vernielen waslijn

Deel dit artikel:











De man ging met een ijzeren staaf naar de buren en vernielde de waslijn.

ASSEN/EMMEN - Een 37-jarige man uit Nieuw-Dordrecht is veroordeeld tot veertig uur werkstraf voor bedreiging en vernieling bij de buren. Dat gebeurde in mei dit jaar toen hij nog in Emmen woonde.

De man had al een tijdje ruzie met zijn buurman. Op 15 mei ging hij met een ijzeren staaf naar hem toe. Hij bonkte op de deur, terwijl de buurman en zijn vrouw in de tuin zaten. Toen de buurman open deed, riep de man dat hem zou vermoorden.



Ook beschadigde hij de deur met de staaf en vernielde hij de waslijn met de staaf.



De man is inmiddels verhuisd en de ruzie met zijn voormalige buren is uit de wereld, daarom hield de rechter het bij een relatief lage straf.