Meer personeel nodig om Drentse daken asbestvrij te maken

PEIZE - Asbestsaneerder Man&Mach uit Beilen heeft dagelijks tien ploegen op de been voor het vervangen van asbestdaken. "We hebben niet genoeg personeel. We proberen extra mensen te krijgen via uitzendbureaus, door zelf personeel op te leiden en door een goed werkgever te zijn om mensen binnen te houden en te krijgen," zegt directeur Sjoerd Kuiper.

Maar al die inspanningen zijn niet genoeg om alle daken asbestvrij te krijgen. "Met de capaciteit die we nu hebben gaat het niet lukken," aldus Kuiper.Alle daken in Drenthe moeten in 2024 asbestvrij zijn. En dat is een hele kluif want het gaat in Drenthe om maar liefst zeven miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Om particulieren en bedrijven te stimuleren hun asbestdak te vervangen, stelt de provincie goedkope leningen beschikbaar.Kuiper verwacht dat de wachttijd voor een asbestvrij dak gaat oplopen. "Naarmate het drukker wordt, wordt het moeilijker om werkzaamheden gedaan te krijgen voor 2024. Er ontstaat ook druk doordat sommige verzekeraars asbest niet meer willen dekken in hun polis", zegt Kuipers.De familie De Vos uit Peize had nog een spaarpotje en heeft daarom geen lening nodig voor het vervangen van het dak. "Je moet toch en de regels worden steeds strenger. Het is heerlijk nu het klaar is. Rust", zegt Leo de Vos.De provincie heeft 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de goedkope leningen.