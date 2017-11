Extra toezicht Treant is beëindigd

HOOGEVEEN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt dat Treant voldoende maatregelen heeft genomen en voldoet aan de gestelde eisen. Dit blijkt uit een rapport van de inspectie na een bezoek op 31 augustus aan de ziekenhuizen.

Het Scheper Ziekenhuis, Bethesda Ziekenhuis en Refaja Ziekenhuis stonden onder geïntensiveerd toezicht. Dit omdat uit een bezoek van de inspectie op 24 november 2016 bleek dat de ziekenhuizen niet voldeden aan elf van de 26 onderzochte punten.Woordvoerder van Treant, Bart Visser: "We zijn trots op dit rapport. We hebben nu hoop en verwachten dat we voor het eind van het jaar weer onder normaal toezicht komen."Het bezoek van de inspectie in augustus van dit jaar was het laatste onderdeel van het extra toezicht. De inspectie schrijft ''dat verdere follow-up van dit rapport niet nodig is."Tussen november 2016 en augustus van dit jaar heeft Treant volgens Visser onder andere gewerkt aan het afstemmen van de manier van werken van de drie ziekenhuizen. "Treant bestaat uit drie ziekenhuizen. We hebben hard gewerkt om één methode te hanteren."Na het bezoek van 31 augustus van dit jaar concludeert de inspectie: ''Treant heeft voldoende maatregelen genomen en voldoet aan de meeste eisen." Wel noemt de inspectie nog verbeterpunten om aan de landelijke richtlijnen te voldoen. Bijvoorbeeld het registeren van signalen bij patiënten. ''Goed vastleggen wat je doet om de veiligheid van de patiënten te waarborgen."