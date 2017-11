Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Locadia wordt moeiteloos miljonair Derksen over Locadia (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de uit Emmen afkomstige voetballer Jürgen Locadia.

Derksen vindt Locadia een huis, tuin en keukenvoetballer, maar door het matige niveau van de Nederlandse competitie, voetbalt de spits in het eerste van PSV en zit hij bij de selectie van Oranje. Maar ondanks zijn beperkte kwaliteiten wordt Locadia toch miljonair en hoeft hij later nooit aan te schuiven in een voetbalpraatprogramma.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.