Een bijzonder stukje natuur op de parkeerplaats van de Prins Bernhardhoeve Achter de voormalige Prins Bernardhoeve groeit onder andere de orchidee. Foto: RTV Drenthe

Een bijzonder stukje natuur op een plek waar je het niet verwacht. Op de parkeerplaats achter de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren groeien orchideeën, weegbrees en de moeraswespenorchis.

"Het is een heel bijzonder gebied", vertelt JanSiem Rus van het IVN Zuidlaren. "Een aantal jaren geleden hebben we hier bijvoorbeeld prachtige orchideeën gevonden, maar ook de moeraswespenorchis, die je normaal in het beekdal van de Drentsche Aa vindt, zie je hier."



Beheer

Het geheim van het stukje parkeerplaats zit hem in een paar dingen. Er zit kalk in de bodem en het ligt op de grens van de Hondsrug en het Hunzedal. Hierdoor is het wisselend droog, nat, koud, warm en voedselrijk.



Toch moet er wel wat gebeuren om deze natuur te behouden. "Het zou eigenlijk wel beheerd moeten worden", zegt Rus. "Anders groeien de bomen tot in de hemel en verdwijnen de orchideeën."