Ondernemend: Een goed seizoen voor bemiddelaars bij scheidingen

HOOGEVEEN - Een echtscheiding is nooit leuk. Zeker niet als er ruzies ontstaan en er ook kinderen bij betrokken zijn. En als beide dan ook nog actief zijn in een eigen bedrijf, dan wordt het probleem alleen maar groter.

Margriet Steenbergen uit Ansen heeft er haar werk van gemaakt. Vanuit Hoogeveen werkt ze in haar bedrijf Deskundig Scheiden. "Het gaat soms om hele simpele zaken als de woning, maar het moet wel opgelost worden." Ze ziet in de praktijk veel vechtscheidingen. "Er is voor mij in ieder geval voldoende werk."Steenbergen werkte eerder op een advocatenkantoor in Amsterdam. Maar ze is toch weer terug gekomen naar Drenthe. "Drenthe is een bewuste keuze. In Amsterdam heb ik wel heel veel concurrentie. En ik ben een Drent."Voor Hans Jansen van Stercore uit Hoogeveen is het een spannende periode. "We hebben een innovatieve methode ontwikkeld om uit mest groen gas te maken en koolstof. Daar zitten weer mineralen in die we geschikt maken als meststof." Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt nu onderzoek gedaan naar de methode. Daarvoor heeft Stercore ook subsidie gekregen van de provincie Drenthe.Het is geen mestvergisting volgens Jansen. Het is mestvergassing. Dat is efficiënter. Het groen gas kan weer aan het net worden geleverd. Volgens Jansen is het ook een manier om mestoverschotten in de landbouw weg te werken. "In januari willen we de vergunningaanvraag indienen. De eerste fabriek moet in Emmen komen. Ook in Havelte moet een fabriek komen."Pomphouder Ewout Klok in Hoogeveen is, naast ondernemer, voorzitter van STIB. Dat is een organisatie die ondernemers helpt met het oplossen van problemen. "We krijgen zo'n 75 vragen in een jaar. Met name in crisistijd hebben we heel veel vragen gehad." Het gaat om hele diverse vragen volgens Klok."Er is altijd een ondernemer die kan helpen", volgens Klok. "We zijn wel eerlijk tegen de mensen. Als we een plan van een ondernemer niks vinden, dan zeggen we dat ook."Ondernemend komt vanuit De Compaen in Hoogeveen.