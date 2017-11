Deel dit artikel:











Straf voor Hoogevener met wapens en drugs Werkstraf voor wapenbezit (foto:RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN – Voor het bezit van een revolver met tweehonderd kogels, een stroomstootwapen en cocaïne veroordeelde de rechter in Assen een man uit Hoogeveen tot tachtig uur werkstraf. De 29-jarige man kreeg ook twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en toezicht van de reclassering opgelegd.

Zijn verslaafde vader (59), die werd veroordeeld voor het bezit van het stroomstootwapen, kreeg een voorwaardelijke boete van 350 euro.



Doorzoeking in huis

De wijkagent kreeg in het najaar van 2015 een anonieme tip over de vader en zijn zoon uit de wijk Krakeel: ze zouden een revolver thuis hebben en in drugs handelen. Op 7 oktober van dat jaar viel een groep van acht politieagenten de woning binnen.



Op basis van die ene tip had dat eigenlijk niet gemogen, oordeelde de rechter. Daarom strafte ze beide mannen lager dan de officier van justitie had geëist; zij eiste een onvoorwaardelijke boete van 600 euro tegen vader en 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk tegen de zoon.



Wapen op fruitschaal

In het huis werd behalve de revolver, de munitie en een paar gram cocaïne ook een stroomstootwapen gevonden. Dat wapen lag op de fruitschaal in de keuken. De 29-jarige man had het aangeschaft om zijn vader te beschermen tegen hun hond die soms agressief werd.



'Revolver gevonden'

In de rechtszaal legde de zoon uit dat hij de revolver een keer had gevonden toen hij ergens aan het vissen was. “Het lag in de bosjes. Een kennis van mij had nog munitie die erin paste”, vertelde hij. Naar eigen zeggen had hij er een paar keer mee geschoten om het te testen. De rechter en de officier twijfelden aan dat verhaal over de vondst, maar de man hield voet bij stuk.



Hulp

De drugs zei hij zelf te hebben gekocht voor zijn vader. De 29-jarige man gebruikte destijds zelf nog niet, maar tijdens de rechtszaak bleek dat hij dat inmiddels wel doet. De rechter wil dat hij via de reclassering hulp krijgt om niet verder af te glijden.