Sneller naar Bremen door verdubbeling van E233

MEPPEN - De nieuwe regering van de Duitse deelstaat Nedersaksen maakt haast met het verdubbelen van de E233.

Deze route loopt van de Randstad naar Bremen en Hamburg. Alleen het laatste deel in Nedersaksen moet nog worden verdubbeld.Door de verdubbeling kunnen Drenten sneller naar Hamburg en Bremen rijden. Een ander voordeel is dat in de spits de reistijd op de A37 tussen Emmen en Zwolle met drie kwartier zal afnemen.Al jaren loopt er een lobby voor de verdubbeling van de E233. Verwacht wordt dat er over twee a drie jaar met de bouw kan worden begonnen met de aanpak van het 83 kilometer lange traject tussen Meppen en Cloppenburg.