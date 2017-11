Meepraten in Cassata: Windmolens in Emmen alleen hoger als er dan minder turbines komen

EMMEN - Windmolens in Emmen mogen alleen hoger dan 150 meter, als er veel minder windturbines komen.

Dat is de stelling waarover u kunt meepraten morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.In de gemeente Emmen moeten 32 windmolens komen, op drie locaties , die samen goed zijn voor 95,5 megawatt. Want dat is de taakstelling die Emmen is opgelegd door het rijk, in overleg met de provincie.Maar de windmolenbouwers en de drie bewonersgroepen liggen overhoop met elkaar. De initiatiefnemers van de windturbines willen hoger dan 150 meter, anders halen ze onvoldoende rendement, zeggen ze. Maar bewoners willen geen hogere molens. Die houden vast aan de structuurvisie, waarin de gemeente Emmen in overleg met de bewonersgroepen de maximale hoogte op 150 meter heeft vastgesteld. "Ze hebben straks minder winst, maar dat is niet onze zaak", zegt woordvoerder Eddy Heuzeveldt namens de bewoners.De Raedthuys Groep, die in Emmen de windmolens ontwikkelt met Yard, Deddens en Intocon, dreigt nu geen windmolens te realiseren, als de tiphoogte onder de150 meter moet blijven. Voor Emmen wordt de taakstelling, om 95,5 Megwatt aan windenergie te realiseren voor 2020, dan een lastige opgave.De zaak zit nu in een impasse. De windmolenbouwers willen dat gemeente en provincie de kwestie oplossen. Wethouder René van der Weide wil nu met zowel de ondernemers als de bewonersgroepen in gesprek over de situatie. "Ik wil eerst met alle partijen om tafel, om te horen wat er mogelijk is. Tot die tijd geef ik geen oordeel."Wanneer Van der Weide er met de partijen uit wil zijn, kan hij niet zeggen. "Maar het heeft haast, dus het moet geen maanden duren."Volgens Van der Weide is een nieuwe Structuurvisie in elk geval 'niet aan de orde'. "Er ligt een structuurvisie, vastgesteld ook door de gemeenteraad, en die zegt dat de maximale hoogte 149 meter is, maar wel met een mits. De turbines mogen hoger, mits de ontwikkelaars er via een goede compensatieregeling met omwonenden uitkomen. Dus er is ruimte voor hogere windmolens, alleen moeten de bouwers er dan uitkomen met de gebiedsplatforms."Minder windmolens dan de geplande 32, zou een optie kunnen zijn bij hogere windturbines, met meer vermogen. Maar volgens Arthur Vermeulen is dat 'geen automatisme'. "Hogere turbines zijn krachtiger, leveren meer stroom, maar dat zegt nog niets over de hoeveelheid Megawatt waarmee het rijk rekent. Dus simpelweg een hoeveelheid molens schrappen, dat gaat niet, want de 95,5 Megawatt aan opgesteld vermogen moet wel gerealiseerd worden."Morgen zijn in Cassata te gast Eddy Heuzeveldt namens de bewonersgroepen, en Arthur Vermeulen van de Raedthuys Groep. Waarom moeten de turbines per se hoger, wat hebben de bewoners erop tegen, en is er ergens onderhandelingsruimte?U kunt meepraten in Cassata over de stelling:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of twitter @rtvdrenthe