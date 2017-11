Liveblog: FC Emmen geeft voorsprong uit handen: 2-2 (gesloten)

VOETBAL - Na een weekje rust in verband met interlandvoetbal speelde FC Emmen vanavond de 13e competitiewedstrijd van het seizoen. Tegenstander was Almere City FC, de ploeg die 5 plekken en drie punten onder FC Emmen staat.

De wedstrijd eindigde in 2-2.Almere City FC won de eerste wedstrijd van de tweede periode met 3-2 van Jong AZ, terwijl Emmen een valse start kende door met 2-1 te verliezen bij Helmond Sport.Dick Lukkien startte vanavond in de volgende opstelling:De wedstrijd was live te volgen op Radio Drenthe en via het liveblog...