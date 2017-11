Deel dit artikel:











Drie auto's botsen bij Veeningen [update] De politie doet onderzoek bij het ongeval (foto: Persbureau Meter)

VEENINGEN - Op de A28 bij Veeningen zijn vrijdag aan het begin van de avond drie auto's op elkaar gebotst.

Lange tijd stond er file en werden automobilisten via de af- en oprit van een tankstation omgeleid. Dit omdat er een rijbaan afgesloten was, hier deed de politie onderzoek.



Rond 22.00 uur was de weg weer vrij. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk was.