Stokpaardenrace een daverend succes

HOOGEVEEN - ''Dit is echt heel bijzonder'', vertelt Kim Stellingwerf, organisator van de stokpaardenrace in Hoogeveen.

Stellingwerf organiseert het evenement om geld in te zamelen voor de Voedselbank. ''We hebben dit opgezet als evenement in Drenthe, maar het is nu landelijk. We krijgen aanmeldingen binnen uit Groningen, zelfs Limburg en ook Friesland doet mee," vertelt de organisator.Deelnemers leggen een parcours af van 170 meter. Hier staat een hindernis op en een versmalling. "Ja, je moet er wel voor trainen."Meedoen kan nog steeds. "In principe was het uitverkocht, maar we gaan het wat groter brengen dus we kunnen aanmeldingen gebruiken."Op 9 december kunnen de deelnemers in de Hoofdstraat in Hoogeveen galopperend over het parcours strijden om de winst.